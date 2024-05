Asp di Palermo: attivato a Petralia Sottana l’ambulatorio per la diagnosi ed il trattamento delle maculopatie

IL NUOVO SERVIZIO E’ CURATO DAL SERVIZIO DI OCULISTICA DELL’OSPEDALE MADONNA DELL’ALTO

PALERMO 28 MAGGIO 2024 – L’offerta dell’Ospedale “Madonna dell’Alto” di Petralia Sottana si arricchisce di un nuovo servizio. E’ stato attivato ed è, già, in funzione l’ambulatorio per la diagnosi ed il trattamento con terapie intravitreali delle maculopatie, patologie oculari altamente invalidanti per l’elevato rischio di cecità. L’attività, curata dal Servizio di Oculistica del nosocomio madonita, rientra nel progetto dei “poli specialistici” dell’Asp di Palermo.

L’equipe guidata dal Dirigente medico di oftalmologia, Valeria Incognito, coadiuvata dalla Ortottista, Annamaria Di Baudo, ha già trattato con successo i primi casi con iniezioni intravitreali. L’ambulatorio per la diagnosi delle maculopatie è in funzione ogni lunedì dalle 9 alle 14, mentre il Day service per il trattamento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14.

“Possono accedere all’ambulatorio i pazienti affetti da maculopatia senile essudativa, maculopatia diabetica e maculopatie vascolari – spiega Valeria Incognito – il nuovo ambulatorio, fortemente voluto dal Commissario straordinario, Daniela Faraoni, riesce a soddisfare l’ampia richiesta degli utenti delle Alte Madonie che, prima, erano costretti a spostarsi in altre strutture. Considerata la ciclicità del trattamento intravitreale, i disagi non erano indifferenti”.

L’accesso, sia al nuovo ambulatorio, che al Day service delle maculopatie avviene attraverso prenotazione al CUP dell’Asp di Palermo. (nr)