ASP di Palermo: screening giornalieri nelle scuole del territorio

Dal 19 al 22 novembre dalle ore 10.00 alle ore 16.00 Drive-In al Palazzetto dello Sport “Marzio Tricoli” di Cefalù per tutte le scuole del comprensorio

PALERMO 18 NOVEMBRE 2020 – Dieci squadre quotidianamente impegnate nelle scuole con una media di circa 2.000 tamponi rapidi al giorno. E’ il programma degli screening realizzato dall’Azienda sanitaria provinciale che, attraverso le 10 USCA istituite 4 giorni fa, coinvolgerà scuole elementari e medie.

Dopo avere provveduto a sottoporre a tampone molecolare i medici reclutati ed il personale dedicato, nonché istruito e formato ciascuna squadra impegnata nel territorio, grazie alla piena e preziosa collaborazione dei Dirigenti scolastici si è stilato il primo programma di interventi.

Ogni squadra sarà dotata di autovettura e composta da 3 medici, integrati da altre 2 unità di personale. A supportare l’intera attività anche programmatori e operatori amministrativi impegnati nella raccolta ed elaborazione dei dati.

“Sulla base della proficua collaborazione avviata sia con le amministrazioni comunali, sia con i Dirigenti scolastici già prima dell’avvio dell’anno scolastico in occasione dei test sierologici agli insegnanti – ha sottolineato il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – abbiamo realizzato un programma che consentirà sin da domani di proseguire ed ampliare un’attività che ci ha, già, consentito nell’ultimo mese di sottoporre a tampone circa 5.000 tra studenti, insegnanti e personale non docente. L’attività di 10 USCA dedicate esclusivamente alla scuola ci permette adesso di programmare un’azione continua e costante che ci fornirà un quadro completo sia in città che in provincia. Uno sforzo enorme che riusciamo a realizzare grazie alla condivisione del progetto con i Dirigenti scolastici ai quali va il nostro ringraziamento per tutta quella attività, prevista dai protocolli, propedeutica ed indispensabile per effettuare gli screening nelle scuole. E’ bene, infine, ricordare – ha concluso il manager dell’Asp di Palermo – che in città è sempre in funzione, sette giorni su sette, il Drive In alla Fiera del Mediterraneo che, sin dalla sua attivazione lo scorso 30 ottobre, è sempre stato dedicato al mondo della scuola. Così come al mondo della scuola sono stati dedicati i Drive In organizzati a Monreale, Bagheria, Termini Imerese e Castelbuono. I numeri di questa attività capillare sono eloquenti: 23.404 tamponi fatti e 1.742 positivi”.

IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI PREVEDE GLI SCREENING SU BASE VOLONTARIA NELLE SEGUENTI SCUOLE:

GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE ,

, Istituto Comprensivo Di Vittorio

Istituto Comprensivo Scelsa

Istituto Pirandello

Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Terrasini

Drive In (ore 10-16) a Cefalù per le scuole del comprensorio, nell’area parcheggio del Palazzetto dello Sport “Marzio Tricoli”, Strada Settentrionale Sicula.

VENERDI’ 20 NOVEMBRE

Istituto Comprensivo Abba Alighieri

Istituto Comprensivo Silvio Boccone

Istituto Vittorio Emanuele III

Istituto Karol Wojtyla

Scuola Media Giovanni Meli di Cinisi

Drive In (ore 10-16) a Cefalù per le scuole del comprensorio, nell’area parcheggio del Palazzetto dello Sport “Marzio Tricoli”, Strada Settentrionale Sicula.

SABATO 21 NOVEMBRE

Istituto Mattarella-Bonagia

Scuola Renato Guttuso di Carini

Drive In (ore 10-16) a Cefalù per le scuole del comprensorio, nell’area parcheggio del Palazzetto dello Sport “Marzio Tricoli”, Strada Settentrionale Sicula.