ASP Palermo: Screening mammografico anche nei weekend: a giugno centri aperti sabato e domenica per le lavoratrici

PALERMO 5 GIUGNO 2025 – Un’occasione in più per prendersi cura della propria salute anche nel fine settimana. L’Asp di Palermo ha programmato per tutto il mese di giugno un calendario di aperture straordinarie – nelle giornate di sabato e domenica – dei centri per lo screening mammografico. L’obiettivo della Direzione aziendale è di facilitare l’accesso ai controlli da parte delle lavoratrici e aumentare l’adesione ai programmi di prevenzione del tumore della mammella.

Le donne della fascia di età 50-69 anni potranno prenotare l’esame telefonando al numero verde 800 833 311 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.30) o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica coscreening@asppalermo.org oppure possono aderire presentandosi direttamente nelle sedi aderenti.

“Vogliamo andare incontro alle esigenze delle donne lavoratrici e offrire maggiore flessibilità a chi ha difficoltà ad aderire allo screening mammografico durante la settimana – sottolinea il Direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita – estendere le aperture ai festivi e prefestivi è una scelta concreta per favorire l’accesso ai servizi di prevenzione, soprattutto per chi lavora o ha impegni familiari durante i giorni feriali. L’iniziativa si affianca al programma tradizionale di aperture e all’attività itinerante sempre più capillare in tutto il territorio della provincia”.

Questo il calendario delle aperture straordinarie

– Sabato 7 giugno: Ospedale Dei Bianchi via Don Colletto 25 a Corleone (ore 8-14); PTA Centro di via Turrisi Colonna 51 a Palermo (8-14) ed Ex Ipai di via Carmelo Onorato a Palermo (8-14).

– Domenica 8 giugno: Ospedale Madonna dell’Alto di Contrada Sant’Elia a Petralia Sottana (ore 8-14); Ospedale Cimino di via Cimino 2 a Termini Imerese (ore 14-20) ed Ex Ipai di via Carmelo Onorato 6 a Palermo (ore 8-20).

– Sabato 14 giugno: Poliambulatorio di via Mattarella 82 a Bagheria (ore 8-14); Ospedale Dei Bianchi di via Don Colletto 25 a Corleone (8-14); Poliambulatorio di via Calì a Lercara Friddi (8-14); Ex Ipai di via Carmelo Onorato 6 a Palermo (8-14) e Presidio di Villa delle Ginestre di via Castellana 145 a Palermo (8-14).

– Domenica 15 giugno: Ospedale Civico di via Circonvallazione 186 a Partinico (8-14); Ospedale Madonna dell’Alto di Contrada Sant’Elia a Petralia Sottana (8-14); Ospedale Cimino di via Cimino 2 a Termini Imerese (8-14) ed Ex Ipai di via Carmelo Onorato 6 a Palermo (8-14).

– Sabato 21 giugno: PTA Palermo Centro di via Turrisi Colonna 51 a Palermo (8-14).

– Domenica 22 giugno: Poliambulatorio di via Mattarella 82 a Bagheria (8-14); Ospedale Ingrassia di Corso Calatafimi 1002 a Palermo (8-14); Ospedale Cimino di via Cimino 2 a Termini Imerese (8-14) ed Ex Ipai di via Carmelo Onorato 6 a Palermo (8-20).

– Sabato 28 giugno: Presidio di Piazza San Francesco 1 a Carini (Ospedale vecchio ore 8-14); Ospedale Dei Bianchi di via Don Colletto 25 a Corleone (8-14); Ospedale Ingrassia di Corso Calatafimi 1002 a Palermo (8-14); Poliambulatorio di via Calì a Lercara Friddi (8-14); Ospedale Civico di via Circonvallazione 186 a Partinico (8-14); Ex Ipai di via Carmelo Onorato 6 a Palermo (8-14) e Villa delle Ginestre di via Castellana 145 a Palermo (8-14).

– Domenica 29 giugno: Ospedale Dei Bianchi di via Don Colletto 25 a Corleone (8-14).

Lo screening mammografico è uno strumento fondamentale per individuare precocemente il tumore al seno, aumentando sensibilmente le probabilità di guarigione e riducendo la necessità di trattamenti invasivi. (nr)