Aspettando il Giro, gara confermata per domenica 8 marzo

Gara confermata, in programma domenica 8 marzo. Prevista anche una prova in pista con atleti con disabilità intellettiva. La manifestazione è inserita nel calendario nazionale della Fidal, con sigillo “Bronze Label”.

Castelbuono (Pa). Nessun cambio di programma, legato all’emergenza Coronavirus, e appuntamento podistico confermato domenica 8 marzo a Castelbuono, con “Aspettando il Giro”. Si tratta della quinta edizione (seconda a caratura regionale) che quest’anno arriva un paio di mesi prima rispetto agli anni passati, quando la manifestazione andò in scena a metà giugno.

La manifestazione, inserita nel calendario nazionale della Fidal, con sigillo “Bronze Label”, è organizzata dal Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese e dall’ASD Universitas Palermo, ed è valida come terza prova del Grand Prix Sicilia di corsa su strada.

La gara, il cui percorso ricalcherà in buona parte lo stesso dello storico Giro podistico Internazionale, anche quest’anno regalerà la possibilità, ai primi 10 classificati assoluti, di accedere di diritto alla corsa più “prestigiosa” del 26 luglio (che quest’anno tocca le 95 edizioni). Dieci wild-card che contribuiranno ad elevare all’ennesima potenza lo spettacolo agonistico. Le iscrizioni si chiudono amercoledì 4 marzo.

Con Aspettando il Giro, si correrà dunque sulle strade dei “campioni”. Il via da piazza Margherita, per proseguire lungo via Roma, via Mario Levante (l’impegnativa salita leggendaria del Giro Podistico), fino a scollinare in via Cavour per poi scendere lungo via Vittorio Emanuele, corso Umberto, piazza Margherita , via Sant’Anna e Piazza Castello, con ritorno in via Sant’Anna e piazza Margherita (dove è previsto anche l’arrivo).

Programma Orario:

Ore 8.30 Riunione giuria e concorrenti nelle vicinanze di piazza Margherita

Ore 10.15 Allievi, Juniores, Promesse, Seniores, Master M/F: 10 Km

Ore 11.45 Premiazioni

Non solo la corsa riservata agli amatori-master, ma anche una prova promozionale di atletica inclusiva, promossa da Vivi sano Onlus e supportata dalla Fisdir, che vedrà luce nel campo sportivo Totò Spallino. In pista, protagonisti saranno atleti con disabilità intellettiva che arriveranno da tutta la Sicilia, per un programma ricco, che va dai 50 metri fino ai 100, passando dal salto in lungo, fino ai 400 di marcia/camminata. Inizio delle gare ore 10.00.

Albo d’Oro di “Aspettando il Giro”: 2016 – Filippo Porto/Angelita Bonanno; 2017 – Mohamed Idrissi/Chiara Immesi; 2018 – Vincenzo Iraci/Chiara Immesi; 2019 – Lorenzo Abbate/Tatiana Betta.

I compagni di viaggio di Aspettando il Giro:

Enti: Comune Di Castelbuono – Fisdir Sicilia – Vivi Sano Onlus

Sponsor Tecnico: Karhu

Ditte Private: Giaconia Conad, Fideuram Private Banker, Ricoh Imagine Change, Bcc San Giuseppe Di Petralia Sottana, Fiasconaro Srl, Biscotti Tumminello, Consorzi Simegas, Biscotti Paolo Forti, Ristorante Palazzaccio, Acqua Geraci, Supermercati f.lli Prestianni, Battaglia Mannite, Macellerie Cusimano, Venticolli, Cangemi Ottica, Latte Bergi, Caseificio Biddeci Nicola, Ristorante pizzeria Vecchio Palmento, Spritz Bar, Dolcibon Srl, B&B Villa Letizia, Ristorante pizzeria Antico Baglio, Ristorante pizzeria Cycas, Gservice Genialita’ In Testa, Castiglia Bibite, Il Fiore.