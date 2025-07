Assegnazione dei costumi d’epoca per il Corteo delle Chiavi: appuntamento il 15 e 16 luglio alla Badia

Castelbuono – In vista dell’attesissimo Corteo delle Chiavi, che animerà il centro storico il prossimo 25 luglio 2025 durante i festeggiamenti in onore di Sant’Anna, Patrona della città, il comitato per i festeggiamenti ha annunciato le date per l’assegnazione dei costumi d’epoca.

L’appuntamento è fissato per i giorni 15 e 16 luglio, dalle ore 9.00 alle 12.00, presso i locali dell’ex monastero di Santa Venera (Badia), in via Roma. In queste giornate i cittadini interessati potranno scegliere e ritirare i costumi con cui parteciperanno alla rievocazione storica, che ogni anno coinvolge adulti e bambini.

Il Corteo delle Chiavi rappresenta uno dei momenti più sentiti e simbolici della tradizione castelbuonese: una rievocazione che ripropone l’antico rito compiuto dai signori Ventimiglia, i quali, consegnando le chiavi del paese alla Santa, davano ufficialmente inizio ai solenni festeggiamenti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 328 5509724.