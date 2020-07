Assemblea del GAL ISC delle Madonie: la nota congiunta di Uniti per le Madonie e di Cittadinanza Attiva

(Riceviamo e Pubblichiamo) – Oggi pomeriggio a Castellana Sicula dovrebbe tenersi l’Assemblea del GAL ISC delle Madonie. Chiediamo a tutti Presidente, Consiglieri di parte Pubblica e Privata ed ai Sindaci di valutare con attenzione tutti i punti all’O d G e di fare definitiva chiarezza su alcune annose questioni e controversie, di approfondirne tutti gli aspetti dei e quindi deliberare di conseguenza con cognizione, legalità , trasparenza e nell’esclusivo interesse pubblico, che deve sempre essere perseguito e garantito. Sappiamo, per averlo appreso dai social e dalle confidenze di alcuni consiglieri , che la seduta è molto attesa e che sicuramente gli atti saranno posti all’attenzione degli organi di controllo amministrativi e contabili. Chiediamo inoltre che tutte le sedute del Consiglio vengano trasmesse in diretta Streaming su youtube e facebook, per consentire ai cittadini che lo vogliano di seguirne i lavori.

Nella nostra associazione, come è noto, operano professionalità di grande esperienza che ben conoscono i problemi e le vicende amministrative del comprensorio madonita e che vogliono mettere a disposizione di tutti, le loro conoscenze e competenze per meglio affrontare e risolvere le tante problematiche di cui soffre il nostro comprensorio e che spesso abbiamo evidenziato. Le nostre proposte, richieste e consigli non sono animate da personalismi di alcun genere, nè da voglia di conquistare poltrone e potere, come tanti altri fanno. Ci impegniamo in questa attività unicamente per quella che noi definiamo azione civica, formativa e moralizzatrice che ci accomuna e per la voglia di dare il nostro contributo volontario, appassionato e gratuito per creare e formare una classe dirigente adeguata ai bisogni sempre più evidenti di trasparenza, competenza , professionalità e moralità che devono sempre caratterizzare l’azione di tutti. Per questo siamo aperti a tutti e disponibili a collaborare con chiunque persegue i nostri stessi obbiettivi, senza distinzione di credo politico. Sociale o religioso.

F.tp per il CdA Franco Scancarello – portavoce