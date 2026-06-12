Assemblea pubblica della Costituente per la costruzione partecipata del programma elettorale 2027

(Riceviamo e pubblichiamo) – Domenica 14 giugno alle 17 si svolgerà l’assemblea mensile della Costituente, aperta a soci, simpatizzanti e a chiunque volesse dare il suo contributo di idee. Il tema unico dell’incontro è la “Costruzione partecipata del programma elettorale”, argomento di discussione basilare, sul quale sarà gradito ogni intervento per la il paese dei prossimi anni, immaginato da chi a Castelbuono risiede ma anche da chi vive fuori ma volesse condividere esperienze funzionanti dalle realtà esterne in cui si è recato a vivere, per motivi generalmente lavorativi e/o familiari.

La visione di una comunità non può essere di pochi o di alcuni. Ognuno ha delle aspettative e dei punti di osservazione che, messi insieme, potranno fare un grande e più realistico risultato. Questa proposta del Coordinamento è estesa all’Assemblea dei soci e ai cittadini che, con senso civico e nell’esercizio del proprio diritto alla democrazia partecipata, volessero costruire dal basso la Castelbuono futura.

Il risultato composito del programma elettorale, unitamente alla redazione del Piano urbanistico generale (PUG) di cui il paese dovrà dotarsi e sulla cui impostazione la Costituente ha iniziato a profondere il suo impegno con un incontro già svolto in primavera e un secondo programmato per il prossimo 5 luglio, saranno due irrinunciabili punti di forza.

Per chi vive fuori potrà scrivere all’indirizzo di posta elettronica della Costituente.

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