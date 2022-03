Assemblea pubblica Democratici per Castelbuono

Ascolta l'articolo

Domani alle 17.30 al Centro Sud (ex chiesa del Crocifisso) si terrà l’Assemblea pubblica del Movimento Democratici per Castelbuono, per la designazione del candidato Sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative.

Il movimento, i suoi iscritti e il gruppo dirigente sono stati impegnati negli ultimi mesi, sin dall’assemblea congressuale svoltasi la scorsa primavera al Parco delle Rimembranze, a costruire una proposta programmatica e un’alleanza con il paese, per dare continuità all’azione politica e amministrativa, non per vincere le elezioni, ma per governare e programmare il futuro della comunità.

Come da Statuto, è compito del coordinamento politico formulare all’assemblea degli iscritti una proposta di candidatura, e in tal senso è già stata messa in campo la ricandidatura del Sindaco uscente Mario Cicero. Gli iscritti al movimento (sarà possibile tesserarsi anche durante l’assemblea) potranno votare e confermare la candidatura avanzata dal coordinamento oppure proporre un candidato o una candidata alternativi.

Invitiamo la cittadinanza tutta, gli iscritti ed i simpatizzanti a partecipare all’assemblea, contribuendo attivamente a costruire un programma di governo credibile e ambizioso, per continuare in un percorso di crescita, progresso e di sviluppo sostenibile e solidale per la nostra Castelbuono, anche alla luce delle emergenze e delle sfide globali che dovremo affrontare nei prossimi anni.