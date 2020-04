Associazione di Promozione Sociale Fotoriflettendo. 21° ediz. Concorso Nazionale di Fotografia Città di Castelbuono

Spiega Vincenzo Cucco che è suo interesse comunicare un cambiamento importante che riguarda la gestione e l’organizzazione del “Concorso Nazionale di Fotografia Città di Castelbuono / Premio giovani” e le attività culturali che lo vedono coinvolto in qualità di Presidente.

Si permette di utilizzare il termine “cambiamento” per descrivere quella che in realtà è un’evoluzione del progetto culturale che nell’ultimo ventennio lo ha visto impegnato insieme al suo staff che dietro le quite ha supportato la manifestazione.

Come persone e soprattutto come gruppo, spiega ancora Cucco, crediamo fortemente nel cambiamento, nella forza delle idee e nella capacità di rinnovarsi.

Crediamo nel valore che hanno le arti di arricchire in egual misura chi sceglie di descrivere il mondo e chi di osservarlo.

Crediamo nell’espressione e nella ricerca di nuovi strumenti di indagine che possano raccontare con verità e coerenza tutte le sfaccettature di un mercato culturale in costante evoluzione.

Abbiamo fortemente voluto che il nostro progetto cambiasse veste, un desiderio comune che nel gennaio 2020 ha dato vita all’Associazione di Promozione Sociale Fotoriflettendo.

L’Associazione nasce con l’intento di promuovere ogni tipo di attività culturale e sociale che coinvolga le arti, la fotografia e lo spettacolo. Dove la riflessione tematica possa trovare territori liberi e neutrali, ma soprattutto dove le idee trovino strumento di espressione nei linguaggi della contemporaneità.

Il lancio della 21° edizione del Concorso Nazionale di Fotografia Città di Castelbuono è ormai imminente.

Oltre alla nuova veste ed alle piacevoli novità è nostro desiderio condividere le nuove pagine dei social dove troverete aggiornamenti e info sui nostri contenuti.

www.fotoriflettendo.com

Facebook: Fotoriflettendo

fotoriflettendoaps@gmail.com