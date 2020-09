Associazione “Salti Matti”: disponibili servizi di supporto alle mamme

Salve lo staff dell’Associazione “SALTI MATTI” vuole comunicare a tutte le mamme che abbiamo dei “PACCHETTI” adatti ad ogni vostra singola esigenza per gestire al meglio i Vostri impegni.

Vi aiutiamo quindi;

1)se lavorate tutto il giorno e non avete a chi lasciare i propri figli.

2)se non potete accompagnare/ prelevare i vostri figli da scuola.

3)se non avete il tempo o volete che qualcuno aiuti i vostri figli per i compiti pomeridiani.

4) offriamo inoltre dei “ pacchetti” per il servizio pomeridiano con laboratori, giochi, ballo, esperimenti divertimento e tanto altro.

Il tutto sarà svolto rispettando le attuali norme anti covid.

Per informazioni e prenotazioni contattate Magnum al 3209114972 o @ Marianna