Assolto perché il fatto non sussiste l’ex dirigente scolastico della Scuola media di Cefalù Domenico Castiglia

Gli Avvocati Tommaso Raimondo e Luigi Spinosa comunicano che il Dott. Domenico Castiglia, già Dirigente scolastico della Scuola Media di Cefalù (oggi in pensione), il 12 ottobre 2021, è stato assolto con la formula ampiamente liberatoria perchè il fatto non sussiste dal Giudice Monocratico del Tribunale di Termini Imerese (Presidente Dott. Vittorio Alcamo).

Il Dott. Domenico Castiglia era stato tratto a giudizio dalla Procura di Termini Imerese, in quanto imputato del reato di cui all’art. 361, comma 1, c.p., (omessa denuncia di reato), perché nella sua qualità di dirigente scolastico, avrebbe omesso di denunciare all’Autorità Giudiziaria o, comunque, agli Organi di Polizia Giudiziaria, un tentato atto a carattere autolesionistico posto in essere da un alunno della scuola in data 11.12.2017, considerato secondo la prospettazione dell’accusa, notizia di reato in ragione di presunte condotte persecutorie ed a carattere prevaricatorio (c.d. bullismo) da tempo considerate perpetrate ai danni dello stesso.

Il Pubblico Ministero, all’esito del processo, ha richiesto la condanna al massimo della pena pecuniaria prevista, richiesta alla quale si è associato il difensore delle parti civili (i genitori del minore) Avv. Francesco Calabrese.

Nel corso della complessa istruttoria dibattimentale è emerso che il minore non aveva riportato alcuna conseguenza fisica per il suo gesto e che i presunti episodi di bullismo erano stati in precedenza archiviati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Palermo (in accoglimento della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica dello stesso Tribunale per i Minorenni).

Peraltro, gli stessi genitori non hanno mai presentato querela ed il procedimento contro il Dirigente era stato avviato d’ufficio.

I Difensori hanno, inoltre, prodotto nel corso del giudizio, le dettagliate relazioni sui fatti occorsi, che il Dirigente Scolastico aveva protocollato il 13.12.2017, dando disposizione di trasmetterle a tutte le Autorità Scolastiche ed anche al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cefalù (M.llo Pagana).

A seguito di una approfondita disamina dei dati processuali, gli Avvocati Raimondo e Spinosa hanno chiesto nella loro discussione finale, l’assoluzione del Dott. Castiglia in prima istanza proprio con la formula assolutoria “perchè il fatto non sussiste”.

Una sentenza che restituisce dignità al Dott. Castiglia, per un evento che ha avuto un’eco mediatica a livello Nazionale, offuscandone l’immagine per ben quattro anni.