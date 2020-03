Attivata la moratoria per il credito alle imprese dalle BCC di Petralia Sottana e Gangi

Arrivano le prime risposte alla richiesta del presidente dell’Unione delle Madonie Pietro Macaluso

Petralia Soprana – Anche la BCC di Gangi ha attivato la moratoria per il credito alle imprese. A comunicarlo è il presidente dell’Unione Madonie Pietro Macaluso che ringrazia l’istituto di credito di Gangi per aver risposto in modo celere al suo appello dei giorni scorsi.

La richiesta di attivare la moratoria è stata inviata a tutte e BCC presenti nel territorio dei comuni che fanno capo all’Unione e cioè: la BCC G. Toniolo di San Cataldo, alla BCC Valle del Torto di Lercara Friddi, alla BCC di Altofonte e Caccamo, BCC di Gangi e alla BCC “San Giuseppe” delle Madonie di Petralia Sottana.

Nella missiva Macaluso, a nome di tutti i sindaci dell’Unione, chiede di procedere con la massima urgenza possibile all’attivazione della moratoria del debito da parte dell’imprese del territorio e di

porre in essere tutti gli strumenti bancari possibili per sostenere finanziariamente le imprese danneggiate dalla temporanea interruzione-riduzione dell’attività, al fine di evitare la perdita di capacità produttiva e di relazioni commerciali.

Un appello che ha sortito la risposta immediata della BCC “San Giuseppe” delle Madonie di Petralia Sottana e della BCC di Gangi.