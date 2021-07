(Riceviamo e pubblichiamo) – Una cena intima di coppia, un impegno improvviso o ancora un lavoro che prevede turni fino a tarda sera. Per far fronte alle molteplici esigenze dei genitori è arrivata anche a Castelbuono l’ultima frontiera dei baby parking serale. Per maggiori informazioni & prenotazioni contattate il Mago Magnum al 3209114972 della Salti matti animazione.