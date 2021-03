Attivo presso l’IIS Luigi Failla Tedaldi di uno sportello di ascolto psicologico

.I.S.S. “LUIGI FAILLA TEDALDI” di CASTELBUONO Help! sportello di ascolto psicologico

Si rende noto che, a partire da giorno 10 marzo 2021, grazie alle risorse finanziarie stanziate dal Ministero dell’Istruzione, è attivo, presso la sede dell’IIS Luigi Failla Tedaldi di Castelbuono in c.da Rosario snc, uno sportello di ascolto psicologico condotto dalla psicologa dott.ssa Chiara Di Stefano e rivolto ad allievi, genitori, docenti e personale ATA.

La presenza dello sportello di ascolto psicologico è una grande occasione e opportunità per rispondere anche a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, di difficoltà relazionali, di traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.

Lo sportello, salvo modifiche e variazioni, sarà condotto nei giorni di seguito indicati:

GIORNO DATA ORARI Mercoledì 10/03/2021 Dalle ore 10:00 alle ore 14:00

Mercoledì 17/03/2021 Dalle ore 9:00 alle ore 14:00

Mercoledì 24/03/2021 Dalle ore 9:00 alle ore 14:00

Mercoledì 31/03/2021 Dalle ore 9:00 alle ore 14:00

Mercoledì 14/04/2021 Dalle ore 9:00 alle ore 14:00

Mercoledì 21/04/2021 Dalle ore 9:00 alle ore 14:00 Mercoledì 28/04/2021 Dalle ore 9:00 alle ore 14:00 Mercoledì 05/05/2021 Dalle ore 10:00 alle ore 14:00 Mercoledì 12/05/2021 Dalle ore 10:00 alle ore 14:00 Mercoledì 19/05/2021 Dalle ore 10:00 alle ore 14:00







Lo studente, il genitore, il personale scolastico che volessero effettuare un colloquio in presenza e/o richiedere opportuni chiarimenti dovranno inviare una richiesta all’indirizzo mail della dott.ssa Chiara Di Stefano psycocds@gmail.com .

Per maggiori informazioni, tema Covid, è possibile consultare gli approfondimenti della dott.ssa Di Stefano ai seguenti indirizzi:

https://www.psycocds.it/il-covid-19-un-evento-traumatico-collettivo/.

https://www.psycocds.it/implicazioni-psicologiche-da-covid-19/.

Il DS, Alberto Celestri