Atto illegittimo e incostituzionale, il PD ricorre in autotutela per l’annullamento dell’ordinanza del sindaco su test e\o tamponi

Il Circolo del Pd di Castelbuono ha inviato, in data odierna e per il tramite del suo segretario, la richiesta di intervento urgente al Presidente della Regione Siciliana, all’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, al Prefetto di Palermo ed al Ministero dell’ Interno per l’annullamento in autotutela dell’ordinanza n° 140 del 25.09.2020 emessa dal Sindaco di Castelbuono relativamente all’obbligo di tamponi per gli operatori di alcune attività produttive.

Castelbuono, lì 13 ottobre 2020

Per il Coordinamento, Il Segretario, Vincenzo Capuana