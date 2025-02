Auguri alla signora Eleonora Presti per i suoi 101 anni

Lo scorso 14 febbraio la signora Eleonora ha festeggiato 101 primavere, circondata dall’affetto della sua famiglia e dalle cure premurose delle operatrici della struttura residenziale dove, per motivi di salute, vive da qualche tempo.

Madre amorevole di tre figli, Vincenzo, Maria e Giuseppe, ha riversato su di loro, e poi sui nipoti, tutta la dedizione e il calore di cui solo una madre e una nonna sono capaci.

L’infanzia della signora Eleonora è un mosaico di ricordi intrecciati con i suoi numerosi fratelli, sorelle, nipoti, zii e cugini.

– “Avevamo le case piccole, ma ci entravamo tutti” – racconta con evidente nostalgia, ricordando quei tempi in cui la semplicità era ricchezza.

Tra i ricordi più vivi di Eleonora ci sono le lettere e le telefonate con le sue zie emigrate in America. Da bambina visse il dolore del distacco, ma l’affetto non si è mai spezzato. Le lettere, scritte con cura e conservate con amore, sono il filo che la legava a loro. Ogni telefonata era un ponte tra Castelbuono e l’America, un momento di gioia e nostalgia. E quando le zie tornavano, anche solo per una vacanza, il tempo sembrava annullarsi, riportando indietro i ricordi e i legami di famiglia.

Bravissima nel preparare i “pizzichintii”, pronta a condividerli con parenti e vicini di casa, anche dopo le faticose giornate dedicate alla raccolta della manna. Il suo vero talento è sempre stato l’arte dell’uncinetto, del lavoro a maglia e del ricamo: con infinita pazienza e amore ha realizzato il corredo da matrimonio per figli e nipoti, lasciando in ogni filo intrecciato un pezzo della sua storia.”

Gli anni della Seconda Guerra Mondiale sono un ricordo che ancora oggi velano di tristezza i suoi occhi celesti. In quegli anni, con infinita preoccupazione osservava ciò che accadeva per le strade, tra paura e incertezza per il futuro. Ma nel suo cuore c’era sempre la speranza: quella di riabbracciare il suo promesso sposo “Sariddri” (Rosario), atteso con pazienza fino alla fine della guerra, per finalmente coronare il loro sogno, sposarsi e costruire insieme una famiglia.