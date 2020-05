“Auguri Cara Castelbuono”, l’allegria dei giovanissimi del laboratorio teatrale in un video di speranza

In alto il videoclip che i ragazzi del laboratorio teatrale di Castelbuono hanno dedicato alla propria comunità come augurio per una rapida ripresa dopo la crisi sanitaria di questi mesi. Nel video i ragazzi mettono in pratica quanto hanno imparato partecipando al laboratorio teatrale, recitando filastrocche della tradizione popolare siciliana e una poesia del poeta Giuseppe Mazzola Barreca.

Il laboratorio teatrale di Castelbuono è curato da Stefania Sperandeo assistita da Giovanna Butticè in qualità di scenografa e costumista.