La sicurezza informatica è diventata una grandissima preoccupazione non solo per le aziende ma anche per i privati. L’autenticazione a due fattori (2FA) è una delle tecniche più efficaci per difendere gli account online dagli accessi non autorizzati. Possiamo usarla ovunque, per accedere ai siti universitari o per giocare alle roulette online su betfair, l’importante è proteggere i propri dati senza limitarsi solamente alle password.

Cos’è l’autenticazione a due fattori?

L’autenticazione a due fattori è un processo che combina due diversi elementi per confermare l’identità di chi sta cercando di accedere a un account. Si basa su qualcosa che conosci, che possiedi o che sei:

Qualcosa che conosci: come una password o un PIN.

Qualcosa che possiedi: un dispositivo fisico, ad esempio uno smartphone o un token di sicurezza tramite un’app.

Qualcosa che sei: delle informazioni biometriche, come le impronte digitali o il riconoscimento facciale.

Un esempio classico di 2FA è quello di dover inserire un codice che arriva sullo smartphone dopo aver digitato la password. Questo codice scade dopo pochi minuti, il che significa che anche se qualcuno riesce a scoprire la password, non può accedere all’account senza il dispositivo fisico.

Perché l’autenticazione a due fattori è importante?

Gli hacker usano tecniche sempre più sofisticate, come il phishing o gli attacchi brute force, e ormai le password non sono più sufficienti a garantire la sicurezza degli account. La 2FA rappresenta una barriera in più, rende molto più difficile per un aggressore riuscire a entrare nei nostri account. Infatti, per bypassare la 2FA, un hacker dovrebbe superare non una, ma due fasi di verifica. Questo rende la protezione molto più solida.

L’autenticazione a due fattori è diffusa in tantissimi settori, da quelli bancari alle piattaforme online.

Servizi bancari online: molte banche utilizzano la 2FA per proteggere le operazioni finanziarie, richiedono una conferma delle transazioni tramite dei codici inviati al cellulare dei clienti.

Piattaforme di posta elettronica: i servizi come Gmail e Outlook offrono la 2FA per evitare che i malintenzionati possano entrare nelle nostre caselle di posta.

Social media: anche le piattaforme come Facebook e Twitter hanno adottato questa tecnologia per difendere gli account degli utenti dai possibili accessi non autorizzati.

Casinò online: le slot online e le piattaforme dedicate al gambling usano la 2FA per garantire che solo gli utenti legittimi possano accedere ai loro account e ai fondi. Serve per avere un livello di protezione in più e aiuta a evitare che i malintenzionati possano compromettere l’esperienza di gioco e la sicurezza dei fondi.

Le prospettive per un futuro sempre più sicuro

L’autenticazione a due fattori rappresenta già un buon livello di sicurezza, ma il panorama informatico è sempre in evoluzione e anche le tecniche di protezione devono adattarsi. Si stanno sviluppando dei metodi ancora più sicuri, come l’autenticazione a più fattori (MFA) e l’utilizzo di tecnologie biometriche avanzate. La MFA, ad esempio, combina più metodi di verifica e serve per garantire l’identità dell’utente. Queste tecnologie stanno diventando sempre più diffuse e nei prossimi anni potrebbero sostituire la 2FA come standard di sicurezza.