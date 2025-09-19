Avviato il Servizio Civile Universale nel Parco delle Madonie: due giovani impegnati al Museo Collisani di Petralia Sottana
Ha preso ufficialmente il via il progetto di Servizio Civile Universale anche nel cuore del Parco delle Madonie. Due giovani del territorio sono stati selezionati come operatori volontari e per i prossimi dodici mesi saranno protagonisti attivi del progetto “L’informazione non basta”, promosso dall’Ente Parco in coprogettazione con Tecno Staff – Società Cooperativa Sociale di Termini Imerese.
Il progetto si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale delle Madonie, con un duplice obiettivo: da un lato favorire nuove occasioni di crescita professionale e inclusione sociale per le giovani generazioni, dall’altro potenziare l’offerta culturale e turistica del territorio attraverso un approccio innovativo, dinamico e partecipato.
I due operatori, a seguito di una formazione specifica, svolgeranno il loro servizio all’interno della rinnovata e ampliata Sezione Geologica, dedicata al geologo Giuseppe Torre, del Museo Civico Antonio Collisani di Petralia Sottana, che ha sede proprio nei locali dell’Ente Parco e che potenzia il Madonie UGGp.
Qui si occuperanno non solo di attività informative e di supporto alla fruizione del museo da parte dei visitatori, ma contribuiranno attivamente alla divulgazione della storia geologica delle Madonie e alla narrazione del paesaggio, delle rocce, dei fossili, delle trasformazioni naturali che nel corso dei millenni hanno modellato il territorio.
Il progetto mira a trasformare l’informazione in esperienza, a stimolare la curiosità dei visitatori e ad arricchire l’offerta museale con uno sguardo nuovo, capace di coniugare scienza, identità locale e racconto partecipato. Gli operatori saranno quindi chiamati a sviluppare e mettere in campo competenze comunicative, relazionali e organizzative, contribuendo a creare un ponte tra la comunità locale e il patrimonio naturale, tra il passato geologico e il futuro sostenibile delle Madonie.
«Con questo progetto – dichiara il Commissario Caltagirone dell’Ente Parco delle Madonie – non solo offriamo un’opportunità concreta a due giovani del nostro territorio, ma ribadiamo il nostro impegno per una valorizzazione intelligente e condivisa del nostro patrimonio. La presenza dei volontari del Servizio Civile rappresenta un valore aggiunto per il Parco e per il Museo: sono testimoni del presente e custodi del futuro, capaci di attivare nuove energie e nuovi sguardi».
Il Servizio Civile Universale nella sede dell’Ente Parco delle Madonie è dunque una nuova sfida, ma anche una grande occasione di crescita – personale e collettiva, per costruire insieme un territorio sempre più consapevole, attrattivo e inclusivo. Un valore aggiunto per il Parco, per il Madonie Unesco Global Geopark e per il Museo Antonio Collisani.
Ringrazio il Sindaco Mario Cicero e l’Amministrazione Comunale di Castelbuono per aver contribuito al Progetto SCU.
Nella foto da sinistra: il geologo Fabio Torre, il Presidente del Consiglio Comunale di Petralia Sottana Giuseppe Dino, i ragazzi del SCU Evelyn Geraci e Andrea Picciuca, fra loro il Commissario Caltagirone e il geologo Alessandro Torre.
