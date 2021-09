Avviso: agevolazione tributaria IMU per le aziende

AVVISO PUBBLICO

Premesso che:– con deliberazione di C.C n. 37 del 31/10/2020 è stato approvato il regolamento comunale per l’applicazione della nuova IMU ;– l’art. 5 bis del predetto regolamento, per l’annualità di competenza 2020, introduce una riduzione pari al 75% dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2020 a titolo di credito d’imposta per l’anno 2021 per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: A10, B e C (con esclusione delle categorie C6 e C7), utilizzate esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale, (Titolari di Partita IVA) che abbiano residenza anagrafica, se persona fisica, o sede legale, se società, nel Comune di Castelbuono e che hanno subito sospensione o limitazione delle attività, individuate attraverso i codici ATECO di cui ai relativi DPCM e ordinanze sindacali attraverso l’utilizzo di quota parte del Fondo perequativo ex art. 11 della L.R 9/2020;– A tal fine per garantire la correttezza del procedimento amministrativo e confermare il diritto alla predetta agevolazione sull’IMU 2020

SI RENDE NOTO che i contribuenti aventi diritto all’agevolazione tributaria in questione, possono presentare apposita istanza, secondo il modello allegato “A” al presente avviso, per attestare l’effettivo possesso dei requisiti . In mancanza dei requisiti le agevolazioni indebitamente applicate saranno recuperate.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZAL’istanza, secondo il modello allegato “A” , dovrà pervenire entro e non oltre giorno 15 ottobre 2021, compilato obbligatoriamente in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell’impresa individuale, soggetto giuridico richiedente. Il Responsabile del II Settore

D.ssa Provvidenza Capuana