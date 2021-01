Avviso: Compost maturo disponibile presso l’impianto Cassanisa

L’Amministrazione Comunale avvisa gli abitanti del comprensorio Madonie -Himera

Vi è l’esigenza di smaltire il compost maturo sito nell’impianto di compostaggio in C.da Cassanisa per l’utilizzo dello stesso come fertilizzante per l’agricoltura.

Chiunque fosse interessato può farne richiesta telefonando al n. 3204363503.

A tale scopo verranno opportunamente individuate delle giornate per favorire il prelievo del compost. I cittadini che ne hanno fatto richiesta verranno avvisati.