Avviso comunale: censimento case da affittare nell’ambito di un progetto d’accoglienza immigrati

(Riceviamo e pubblichiamo) – L’Amministrazione Comunale ha l’esigenza di venire a conoscenza di quante abitazioni sono disponibili per essere affittate, all’interno di un progetto di accoglienza per gli immigrati, finanziato dalla Comunità Europea, tramite la Regione Siciliana. Le abitazioni dovranno essere dotate di almeno due camere da letto, un bagno e una cucina per ospitare minimo tre persone.

Si allega scheda da compilare.

Le istanze devono arrivare entro il 15 gennaio 2024, alla mail sindaco@comune.castelbuono.pa.it, oppure brevi mano all’Ufficio di Protocollo del Comune.