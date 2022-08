Avviso: misure per favorire il benessere dei minorenni. Manifestazione d’interesse per l’accesso al contributo

Ascolta l'articolo

Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa. Al fine di predisporre l’Avviso Pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse si invitano enti interessati ad avviare entro il 01/09/2022 i servizi:

promozione e potenziamento di attività – incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori;

promozione, tra i bambini e le bambine, di attività concernenti lo studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

SI INVITANO

gli enti interessati a presentare, entro il 02/09/2022 al protocollo Comunale, la propria manifestazione d’interesse a accedere al contributo per la gestione delle predette attività.

All’istanza oltre i dati della “Ditta” e del soggetto titolare/responsabile, bisogna allegare dettagliata proposta progettuale con allegati i piani dei costi, i tempi e le risorse umane, strumentali e strutturali per lo svolgimento delle attività.

L’ufficio, valutata la proposta progettuale ed espresso parere di congruità, provvederà alla comunicazione di accoglimento dell’istanza e, al 31 dicembre 2022, alla ripartizione del contributo, a seguito di monitoraggio e analisi del rendiconto delle attività svolte, delle spese sostenute (personale, attrezzature ecc), delle eventuali entrate (quote di partecipazione a carico delle famiglie ecc) in riferimento anche al numero dei minori iscritti e regolarmente frequentanti.

É fatto altresì obbligo comunicare l’avvio delle attività onerose e/o gratuite e presentare dettagliata relazione mensile sullo svolgimento delle attività.

Il Resp.le del I Settore, Dr. Vincenzo Schillaci