Avviso pubblico disabili gravissimi

Si informano i Cittadini che è possibile presentare istanza per l’accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima.

Requisiti minimi di accesso sono il riconoscimento dell’art.3 c.3 L104/92 e dell’indennità di accompagnamento (la cui documentazione attestante dovrà essere obbligatoriamente allegata all’istanza, pena l’annullamento della stessa)

I diretti interessati, o loro rappresentanti legali, dovranno presentare istanza, su apposito modello allegato entro il 31/12/2020, da inoltrare al Distretto Sanitario 33 in c.da Pietra Pollastra, Cefalù o all’Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Castelbuono.

I soggetti istanti saranno valutati dall’Unità di Valutazione Multidimensionali che dovrà certificare la sussistenza delle condizioni di disabilità gravissima.

Successivamente al riconoscimento, per accedere al beneficio, ciascun soggetto o suo rappresentante, dovrà sottoscrivere un patto di cura, redatto secondo lo schema del D.P. 532/2017 modificato con D.P. 545 del 10 maggio 2017, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n 445/2000, in cui dichiarerà di utilizzare le risorse economiche esclusivamente per la cura della persona disabile.

L’Assessore, Anna Lisa Cusimano