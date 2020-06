Avviso pubblico per il conferimento della carica di responsabile tecnico presso la Castelbuono Ambiente srl

AVVISO PUBBLICO RECANTE INVITO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE TECNICO DELLA SOCIETÀ’ A RESPONSABILITÀ’ LIMITATA ” IN HOUSE PROVIDING’, A TOTALE PARTECIPAZIONE COMUNALE DENOMINATA “CASTELBUONO AMBIENTE S.R.L., PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI DI CUI AL PIANO INTERVENTO A.R.O. DEI COMUNE DI CASTELBUONO

Considerato che la società Castelbuono Ambiente s.r.l. intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata ad individuare i soggetti che avranno manifestato interesse all’affidamento di incarico per ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico della Società;

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale del Comune di Castelbuono n. 72 del 22 dicembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, in atti, con la quale viene costituita la società a responsabilità limitata “ln house providing” a totale partecipazione comunale, denominata “Castelbuono Ambiente s.r.l.” per la gestione integrata dei rifiuti di cui al Piano Intervento A.R.O.;

Dato Atto che l’organo amministrativo della Castelbuono Ambiente s.r.l. consta di un Amministratore Unico e di un Revisore Contabile, come previsto dall’articolo 9 dello Statuto e che l’iscrizione della società nell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali necessita di nomina di un Responsabile Tecnico che abbia i requisiti previsti dalle norme vigenti;

SI RENDE NOTO

che la società nel rispetto dei requisiti di trasparenza, economicità, efficienza e rotazione, intende costituire un apposito ALBO di tecnici abilitati all’esercizio del ruolo di Responsabile Tecnico, da cui poter attingere per il conferimento di un incarico.

Chiunque sia interessato può presentare domanda di candidatura debitamente sottoscritta con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, facendo pervenire detta documentazione esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: castelbuono.ambientesrl@cgn.legalmail.it, a pena di inammissibilità entro le ore 12,00 del giorno 21 Giugno 2020, data entro la quale devono essere posseduti tutti i requisiti necessari per assumere l’incarico.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente manifestazione d’interesse i soggetti che posseggono i seguenti requisiti:

1. Iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali come Responsabile Tecnico;

2. Esperienza pregressa maturata nello specifico settore della raccolta e trasporto rifiuti urbani, rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi;

DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione in formato digitale: – dichiarazione nelle forme di legge di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità, inconferibilità, incompatibilità e di esclusione di seguito riportate;

– autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini del procedimento di nomina in oggetto (d.lgs. n.196 del 30 giugno 2003);

– copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

– curriculum vitae debitamente sottoscritto.

CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCONFERIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONE

Può essere nominato Responsabile Tecnico della “Castelbuono Ambiente s.r.l.” colui che:

a) abbia la cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europee, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs n. 165/01 e D.P.C.M . 07 .02.1994 w. 174 e negli altri casi previsti dalla normativa vigente;

b) non sia stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o che non sia stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi (art.2383 del Codice Civile);

c) goda dei diritti politici e civili;

d) non abbia procedimenti penali in corso o subito condanne penali;

e) non si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto alla società;

f) non abbia liti pendenti con il Comune di Castelbuono;

g) non abbia un rapporto di pubblico impiego, consulenza o incarico con il Comune Castelbuono;

h) non sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, così come previsto dall’art. 3 del D. Lgs. 39/2013;

Il sopravvenire nel corso del mandato, dopo la nomina, di una delle cause suddette, comporta l’incompatibilità del soggetto nominato e la revoca della nomina.

TERMINI GENERALI

Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità sarà assicurata la parità di genere, nel rispetto della Costituzione, delle leggi.

Il Responsabile Tecnico sarà incaricato per un periodo di sei mesi prorogabili.

L’ammontare del compenso annuale previsto nel Piano Economico Finanziario 2020 della società è pari a € 6000,00 (euro seimila,00).

Il decreto di nomina dovrà essere espressamente accettato dal soggetto individuato.

In caso di mancata presentazione di candidature o di candidature prive dei requisiti richiesti e comunque qualora le candidature presentate non garantiscano il necessario rapporto fiduciario, l’Amministratore Unico riaprirà i termini per la presentazione di ulteriori candidature.

Per consentire l’individuazione della figura più idonea a ricoprire l’incarico di Responsabile Tecnico della società “Castelbuono Ambiente s.r.l.”, l’Amministratore Unico valuterà i curricula degli aspiranti.

La domanda presentata dai partecipanti alla selezione nonché tutta la relativa documentazione allegata sarà soggetta alle norme sul diritto di accesso. I dati inerenti le domande e i curricula pervenuti saranno trattati in modo conforme a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personale approvato con il D. Lg.s m.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Eventuali informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste al seguente recapito telefonico: 3334916024 (Referente Ing. Maurizio Langona).

La società si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso a suo insindacabile giudizio.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n.196/03, i dati contenuti nelle domande e nei documenti in formato digitale alle stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia.

Copia del presente Avviso verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line della “Castelbuono Ambiente s.r.l.”.

L’Amministratore Unico