Avviso pubblico: sostegno a progetti di sport sociale a favore di categorie fragili

La società Sport e Salute S.p.A., in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA) e gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) (congiuntamente, gli “Organismi Sportivi”), ha promosso l’avviso di che trattasi.

Il Progetto intende supportare le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) che svolgono attività di carattere sociale sul territorio attraverso progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze.

II Progetto mira a valorizzare la ricchezza dei territori e le loro diversità ed eccellenze.

L’intervento prevede il finanziamento di progetti di valore dell’associazionismo sportivo di base che lavora con categorie vulnerabili, soggetti fragili e a rischio devianza e su temi sociali quali ad esempio: lo sport contro le dipendenze ed il disagio giovanile; la povertà educativa e il rischio criminalità; lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica; lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro la violenza di genere; lo sport nelle carceri.

Nella valutazione dei progetti presentati sarà premiante la sinergia con altri soggetti e reti territoriali coerenti con le tematiche affrontate e i target di riferimento (es. SerT, Terzo settore, servizi sociali, Enti ospedalieri, Istituzioni scolastiche, universitarie, ecc.).

Le risorse destinate al Progetto sono pari a € 2.000.000,00. L’importo massimo che sarà finanziato per ciascun progetto approvato è di €15.000,00.

La presentazione dei progetti da parte delle ASD/SSD interessate, dovrà avvenire a partire dalle ore 12.00 del 15 marzo e sino alle ore 12.00 del 30 giugno 2021, accedendo alla piattaforma informatica all’indirizzo https://area.sportditutti.it/ “Ringraziamo la SO.SVI.MA . per aver divulgato il suddetto avviso, condividendo l’importanza che oggi più di prima riveste lo sport sociale, auspichiamo come Amministrazione, afferma l’Assessore Anna Lisa Cusimano, che più associazioni partecipino al suddetto avviso, non solo di Castelbuono ma dell’intero territorio madonito, per poter poi mettere in rete le diversità ed eccellenze, rivolte ai nostri soggetti fragili e alle categorie vulnerabili