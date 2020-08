Avviso trasporto scolastico

Vista la Direttiva Sindacale n.14539 del 27/08/20 si invitano i cittadini interessati ai servizi di Scuolabus per l’Infanzia e di Trasporto Scolastico Alunni Pendolari a presentare l’istanza all’Ufficio Pubblica Istruzione, al momento non provvedendo al pagamento, come da precedente avviso.

Si invita inoltre a produrre la dichiarazione ISEE al fine di determinare l’entità della compartecipazione, i cui parametri saranno individuati con successiva Delibera di G.M, in modo da applicarla con gradualità tenendo conto anche dell’eventuale presenza di più figli fruitori del medesimo servizio

L’Assessore,

F.to Anna Lisa Cusimano