Azione Castelbuono in piazza per lo “Scudo Democratico”

Domenica 29 marzo, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, Azione Castelbuono sarà presente in Piazza Margherita per informare la cittadinanza sullo “Scudo Democratico”, la proposta di legge promossa da Azione per contrastare le ingerenze straniere e le campagne di disinformazione nei processi democratici.

«Lo “Scudo Democratico” nasce dall’esigenza di difendere l’integrità delle elezioni e il libero formarsi dell’opinione pubblica», dichiara Roberto Lannino, segretario provinciale del partito di Carlo Calenda, «attraverso strumenti di prevenzione, analisi e risposta rispetto a fenomeni di manipolazione – in particolare sui social – che possono alterare il confronto democratico».

«Verrà messo a disposizione dei cittadini materiale informativo e saranno illustrati i contenuti della proposta per promuovere un momento di confronto pubblico su un tema centrale a tutela della qualità della nostra democrazia», aggiunge il coordinatore di Castelbuono, Pietro Collesano. «Con questa iniziativa vogliamo informare i cittadini su una proposta concreta per difendere la nostra democrazia da interferenze esterne e manipolazioni del dibattito pubblico. Lo scudo democratico nasce per garantire che il voto sia libero e consapevole. Saremo in piazza per spiegare nel merito questa proposta e per confrontarci con tutti coloro che vorranno approfondire»