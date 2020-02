Azione Cattolica in assemblea: al Seminario estivo S. Guglielmo si elegge nuovo consiglio

Occasione di riflessione e confronto. Presente all’assise anche il presidente nazionale Matteo Truffelli

Saranno più di sessanta i delegati all’Assemblea Diocesana dell’Azione Cattolica di Cefalù chiamati ad eleggere il nuovo consiglio diocesano dell’associazione per il triennio 2020-23. Rappresentano gli oltre mille soci presenti nella maggior parte delle parrocchie del territorio madonita, da San Mauro a Campofelice, a Valledolmo. L’appuntamento è previsto per sabato 15 e domenica 16 febbraio a Castelbuono presso il Seminario Estivo S. Guglielmo.

La diocesi di Cefalù avrà il privilegio di ospitare il presidente nazionale dell’Azione Cattolica Matteo Truffelli . Il tema dell’assise è “Ho un popolo numeroso in questa città”: sarà un momento di confronto e riflessione tra le associazioni parrocchiali per progettare insieme il cammino del prossimo triennio. Il ricordo dei cinquant’anni dallo statuto del 1969 inoltre, è l’occasione per rendere sempre più attuali le scelte fondanti di quello statuto. La democraticità e l’unitarietà sono tra quelle scelte di cui l’assemblea è espressione.

Nella due giorni i soci delegati si occuperanno di stilare il documento guida per il cammino degli anni a venire, domenica invece le votazioni decreteranno la nuova rappresentenza. Al termine dei lavori dell’assemblea il nuovo Consiglio Diocesano si riunirà per designare la terna di nomi da sottoporre al Vescovo Mons. Giuseppe Marciante per la nomina del Presidente Diocesano per il periodo 2020/23. Anche i ragazzi e i giovanissimi saranno protagonisti dell’assemblea diocesana, portando un indispensabile contributo.

“Tutta l’Azione Cattolica Italiana sta vivendo questo cammino prezioso che porterà alla XVII Assemblea Nazionale – dichiara Giuseppe La Tona, presidente in carica in diocesi – Noi avremo il piacere di sentirci ancora più vicini a tutta l’associazione grazie alla presenza con noi del prof. Matteo Truffelli, Presidente Nazionale dell’Azione Cattolica”.