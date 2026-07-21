Baby Run 2026: i piccoli protagonisti del 100° Giro Podistico di Castelbuono
Anche quest’anno il 100° Giro Podistico Internazionale di Castelbuono si aprirà con uno degli appuntamenti più attesi dalle famiglie: la Baby Run, la manifestazione dedicata ai bambini e alle bambine dai 2 ai 13 anni. Un momento di festa che, come da tradizione, anticipa la storica corsa internazionale e coinvolge i più piccoli nello spirito di una manifestazione che da un secolo rappresenta uno degli eventi sportivi più importanti della Sicilia.
L’appuntamento è in programma domenica 26 luglio in Piazza Margherita. Le iscrizioni si effettueranno direttamente sul posto a partire dalle ore 10.30, con la compilazione del modulo di partecipazione e della liberatoria per la privacy.
Le partenze saranno suddivise per fasce d’età:
- Ore 11.00: bambini di 2 e 3 anni, con partenza dalla Chiesa della Santissima Trinità.
- Ore 11.10: bambini di 4 e 5 anni, con partenza dalla Farmacia Sottile.
- Ore 11.20: bambini dai 6 ai 9 anni, percorso ad anello di circa 300 metri con partenza da Piazza Margherita.
- Ore 11.30: bambini di 10 e 11 anni, percorso ad anello di circa 300 metri con partenza da Piazza Margherita.
- Ore 11.40: ragazzi di 12 e 13 anni, percorso ad anello di circa 600 metri, da ripetere due volte, con partenza da Piazza Margherita.
La Baby Run non è una competizione agonistica, ma una corsa simbolica pensata per permettere ai più piccoli di vivere l’emozione del Giro Podistico e sentirsi protagonisti di una manifestazione che da cento anni unisce sport, tradizione e comunità.
Non ci saranno classifiche da inseguire o record da battere: il vero obiettivo sarà divertirsi, correre insieme e condividere un’esperienza speciale nel cuore del centro storico di Castelbuono, davanti al calore del pubblico. Tutti i partecipanti riceveranno una medaglia di partecipazione come ricordo della giornata.
Per i genitori sarà anche un’occasione per immortalare uno dei momenti più emozionanti della manifestazione: i primi passi dei loro bambini lungo il percorso del Giro, in una giornata che celebra non solo il passato di una corsa centenaria, ma anche il suo futuro.
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