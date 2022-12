“Bagliori”, il calendario di Acqua Geraci per il 2023

Ascolta l'articolo

(16 dicembre 2022) Geraci Siculo. L’Acqua Geraci presenta “Bagliori”, il calendario 2023. Le immagini scelte appartengono alla fotografia naturalistica, paesaggistica terrestre ma anche astronomica.

È un calendario da ammirare, che celebra lo splendore del cielo e ritrae il paesaggio naturale e spettacolare della Sicilia. Otto pagine da sfogliare che svelano una bellezza non comune della montagna e della costa con un equilibrio instabile tra realtà e incanto.

Il progetto grafico è di A&D mentre il fotografo che ha realizzato gli scatti è Emilio Messina, paesaggista e guida naturalistica, che ha pubblicato foto su varie riviste specializzate.

Gli scatti utilizzati sono tutti in notturna e la tecnica scelta e stata quella per le fotografie astronomiche con l’utilizzo di un astroinseguitore che permette di seguire la rotazione del cielo, compensare il moto terrestre e ottenere un cielo stellato limpido, spesso non visibile ad occhio nudo. Proprio questo non visibile è l’elemento centrale di ogni immagine che ci accompagnerà il prossimo anno.