Balli sulle auto e schiamazzi notturni a Cefalù: denunciato un giovane dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato, segnatamente personale del Commissariato di P.S. “Cefalu’”, ha deferito all’Autorità Giudiziaria un 19enne, accusato dei reati di “blocco della circolazione stradale” e di “disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone”, ai sensi, rispettivamente, dell’art.1 d.lgs. 66/1948 e dell’art.659 c.p.

Lo stesso, unitamente ad altri giovani, in corso di identificazione, la notte dello scorso 7 settembre, intorno alle ore 3.00, al termine della serata trascorsa presso alcuni locali di intrattenimento giovanile del lungomare G. Giardina di Cefalù, posizionava la propria auto al centro della carreggiata, diffondendo dall’impianto audio della stessa, musica ad alto volume; al contempo si radunava sul posto un folto numero di giovani, alcuni dei quali inscenavano balli sul tetto e sul cofano del mezzo creando schiamazzi e rumori molesti.

Quanto accaduto veniva ripreso con i propri cellulari dagli stessi protagonisti e da altri astanti e i relativi video venivano successivamente diffusi sulla piattaforma social TikTok.

All’identificazione dei responsabile si addiveniva attraverso l’accurata visione dei predetti filmati, rilevati da fonti aperte, e l’elaborazione degli elementi acquisiti attraverso le banche dati interforze disponibili.

L’episodio in argomento, caratterizzato da connotati lesivi del decoro e dell’immagine della cittadina madonita, veniva stigmatizzato, attraverso i principali social network, da diversi cittadini e suscitava diffusa indignazione nell’opinione pubblica locale.

Giova precisare che l’odierno indagato, è, allo stato, indiziato in merito ai reati contestati e che la sua posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.