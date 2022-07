Banda Loreto Perrini: gli auguri di buona festa al popolo di Castelbuono

Ascolta l'articolo

(Riceviamo e pubblichiamo) – Oggi per tutti noi castelbuonesi è un giorno particolare, è l’inizio della novena che ci condurrà ai festeggiamenti in onore della nostra patrona, SANT’ANNA.

È un giorno particolare per la nostra banda, perché la novena rappresenta la fase finale di un anno intero di studio e di prove. Rappresenta l’inizio di 10 giorni di sacrifici e di rinunce, durante i quali tutti noi, mettiamo da parte famiglie e amici per dedicarci interamente a colei che ci protegge, a Matri Sant’Anna.

Rappresenta soprattutto anche un momento unico di unione e condivisione, che da il giusto senso alla nostra attività bandistica e associativa. Da quest’anno saranno presenti, nell’ultima giornata di festa, i bambini e i ragazzi della nostra associazione, coloro i quali si stanno formando per divenire il futuro della nostra, anzi vostra, banda. La banda del popolo, patrimonio culturale di tutta Castelbuono.

Ed è con questa premessa che vogliamo augurare a tutta la cittadinanza una buona festa.

W SANT’ANNA

W LA BANDA

W LA LORETO PERRINI