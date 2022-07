BANDA LORETO PERRINI: prima uscita ufficiale della Juniors and Kids Music Band

Ascolta l'articolo

Il 27 luglio scorso, in occasione della festività in onore di Sant’Anna, l’associazione G. Verdi, banda Loreto Perrini di Castelbuono, ha avuto il piacere e l’onore di far sfilare e di far esibire per la prima volta i bambini e i ragazzi della Juniors and Kids Music Band, ovvero i giovanissimi e futuri bandisti dell’associazione.

Dopo la sfilata, partita da piazza Matteotti e arrivata fino in Piazza Margherita, insieme alla banda, hanno eseguito e cantato la marcia “Amici veri”, creando un’atmosfera di assoluta gioia ed entusiasmo che, dai più piccoli, è riuscita ad arrivare e a coinvolgere, amici, genitori e tutta la gente presente. Il momento è stato reso ancora più emozionante solo pochi minuti dopo, quando la banda Loreto Perrini e la banda Sant’Anna, formata da ex musicisti della della banda Loreto Perrini, in un clima di assoluta festa, si sono uniti per eseguire assieme una delle marce a repertorio.

I bambini e i ragazzi, fanno parte di un progetto più ampio, messo in pratica dal CdA dell’associazione solo pochi mesi fa, con lo scopo di creare e garantire quel ricambio generazionale indispensabile alla banda. Il programma della Kids Music Band, seguiti dalla prof.ssa Cettina Di Pasquale e dall’educatrice Giovanna Frati, prevede l’insegnamento ai più piccoli, delle prime nozioni sulla ritmica e sullo studio dei suoni attraverso il gioco, mentre per i più grandi, seguiti dal Maestro Enzo Toscano, dalla Prof.ssa Cettina Di Pasquale e dal Maestro Giovanni Mogavero, il programma prevede lo studio del solfeggio e dello strumento finalizzato al repertorio bandistico.

Questa uscita che ha visto i più piccoli diventare protagonisti, è solo la prima di una lunga serie di attività in programma nei prossimi mesi e anni.

Il link del video:

https://fb.watch/ezQwBh5Y9M/