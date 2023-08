Bando generale per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare siti nel Comune di Castelbuono

Si avverte la cittadinanza è indetto il bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 1 del 2/01/1979, per la formazione della graduatoria degli aventi titolo da valere ai fini dell’assegnazione in locazione semplice degli alloggi costruiti nel Comune di Castelbuono o che si renderanno disponibili nello stesso Comune per risulta nel periodo di efficacia della graduatoria. Il luogo in cui si troveranno gli alloggi disponibili per risulta sarà di volta in volta comunicato ai richiedenti utilmente classificati in graduatoria. La misura definitiva dei canoni di locazione sarà comunicata alla stipula del contratto di locazione.