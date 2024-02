Bando pubblico per l’affidamento del chiosco-bar situato nell’area interna del Parco delle Rimembranze

Il presente bando ha per oggetto la gestione del Parco delle Rimembranze e la concessione del bar ubicato all’interno dello stesso di proprietà comunale sito in viale Castello e la gestione dei servizi connessi.

Il Parco delle Rimembranze, iscritto nei Registri patrimoniali dell’Ente, catastalmente individuata al Foglio 21 particelle 1172/1173, ha una superficie totale di mq. 4.863, è dotato di un anfiteatro con tribune, un’ area attrezzata a giochi, una pensilina di circa m. 30, una struttura di circa mq. 50 di cui una parte da adibire ad ospitare il Bar per la somministrazione di alimenti e bevande, inoltre è dotata di servizi igienici. La struttura è dotata anche di sevizi igienici ristrutturati da poco aperti al pubblico. Iinoltre è presente un’area a verde e apparecchi illuminanti per illuminazione pubblica;

L’appalto è strettamente connesso alle attività ludiche sportive, culturali e sociali che in esso potranno avere luogo ed ha lo scopo di valorizzare la funzione sociale e di centro di aggregazione della struttura comunale nei confronti degli utenti e dei cittadini di Castelbuono. Esso deve essere svolto in maniera professionale, precisa e puntuale in un ambiente e clima consoni alle suddette finalità e scopi, agendo con diligenza e modalità tali da rispettare il pubblico decoro. E’ vietato il posizionamento di congegni elettronici (slot machine e simili) di qualsiasi tipo che prevedono vincite in denaro o vincite di altro tipo compensabili in denaro.

La concessione oggetto del presente capitolato consiste:

a) nell’assegnazione in gestione, previo pagamento di un canone al Comune, del Bar ubicato all’interno del Parco delle Rimembranze con oneri di funzionamento a carico del contraente e corrispettivo diritto del medesimo ad introitare gli utili relativi alla gestione del Bar.

b) nella cessione temporanea da parte del Comune al vincitore della gara, a titolo di comodato d’uso, del locale Bar e delle aree pertinenziali ubicati all’interno del Parco.

c) nell’organizzazione da parte del vincitore della gara, di eventi e manifestazioni ludiche culturali aperte al pubblico, previo accordo con l’Amministrazione Comunale;

DURATA E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE

1. La gestione del servizio bar e servizi collegati verrà affidata all’aggiudicatario per anni 9 con inizio dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione e scadenza automatica allo scadere del nono anno senza bisogno di preavviso alcuno, fatta salva l’ipotesi del rinnovo della concessione per un ulteriore ugual periodo di anni nove.

2. Allo scadere di detto termine è facoltà del Comune consentire il rinnovo dell’affidamento della concessione all’aggiudicatario alle stesse condizioni per un ugual periodo di anni nove, dietro richiesta scritta fatta in tal senso da parte dell’aggiudicatario, almeno sei mesi prima del termine di scadenza della prima concessione da trasmettere al Comune mediante raccomandata A.R. oppure mediante e-mail inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) del gestore all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Comune

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CANONE

Il servizio per la gestione del bar e degli altri servizi connessi sarà affidato al soggetto, ammesso alla gara, che avrà ottenuto il miglior punteggio in base ai seguenti parametri:

• offerta che presenta un incremento rispetto all’importo posto a base d’asta di euro 200,00/mensili – Punti 2

• esperienza almeno annuale nella gestione di bar e/o ristorazione nell’ultimo decennio Punti 3

• programma di eventi che si intende realizzare con particolare attenzione alle iniziative a favore delle fasce deboli (giovani e anziani) e iniziative socio-culturali-ricreative – Punti 5

Al fine della valutazione dell’esperienza del soggetto candidato si potrà allegare breve curriculum nel quale dovranno essere riportate le principali esperienze nel campo della gestione di locali pubblici. In caso di esperienze superiori all’anno non verrà riconosciuto nessun punteggio aggiuntivo.

L’importo posto a base d’asta come canone concessorio che il gestore dovrà pagare al Comune per l’affidamento della gestione del bar e servizi connessi di cui al precedente articolo è fissato in Euro 2.400,00 annui (Euro duemilaquattrocento /00).

Tutte le informazioni qui