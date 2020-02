Batoste dai mari ai monti per tutte le Madonie, sconfitte per tutte le squadre

Le Madonie escono con le ossa rotte da questo primo turno di febbraio. La prima batosta tocca al Geraci nello scontro di alta classifica in casa del Canicattì che rifila quattro scoppoloni alla Madrepatria dei Ventimiglia che, adesso, mantiene appena appena la zona play off essendo infatti a pari punti con Castellammare Calcio e Parmonval.

La batosta classica invece tocca alla Cephaledium che al Santa Barbara ne prende solo quattro dal Parmoval.

Risultati:

Canicattì – Geraci: 4 – 1

Cephaledium – Parmoval: 0 – 4

Classifica Eccellenza



In Promozione, la batosta più tosta la prende il Gangi che si fa superare per 2-1 tra le mure amiche dalla molto più debole Nuova Pol. Torrenovese, continuando così a rimanere fuori dalla zona play off. La batosta più eroica spetta invece alla Supergiovane che si fa superare al Failla per 2-1 dalla capolista Acquedolci con la dolorosa conseguenza di ritornare in zona play out.

Risultati:

Gangi – Nuova Pol. Torrenovese: 1-2

Supergiovane – Acquedolci: 1-2

Classifica Promozione



Fonte classifica Tuttocampo.it