Benedetto Poma presenta la sua opera su la tradizionale ‘ntinna a mari di Cefalù, dal titolo,: “Ti vedo camminare sul sentiero del mare”

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