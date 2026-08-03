Benedetto Poma presenta la sua opera su la tradizionale ‘ntinna a mari di Cefalù, dal titolo,: “Ti vedo camminare sul sentiero del mare”

“Ti vedo camminare sul sentiero del mare” è l’opera di Benedetto Poma dedicata alla ‘Ntinna a mari” mostrata ieri al pubblico durante l’evento di presentazione sia della ‘Ntinna a mari 2026 che del VII numero della rivista Cefalù 1131, a cura dell’editore Totò Marsala.

La pubblicazione, con in copertina il Presidente dell’Associazione ‘Ntinna a mari”, Gianfranco D’Anna ha accolto l’articolo di Rosalia Liberto che spiega l’origine e il significato iconografico dell’opera:

” Conclusa pochi mesi, l’opera è nata da una riflessione sulla metafora “dell’equilibrio” e indagata ed espressa nella collezione “la Felicità della Luce” del 2024. Poma, dunque, rintraccia nella figura dell’equilibrista la metafora della vita umana, del rimanere in equilibrio tra sentimenti contrastanti, tra le scelte dell’esistenza. Chi rappresenta tutto ciò? L’uomo in equilibrio sulla ‘ntinna. Da ciò ha origine la sua riflessione che si fa pittura e omaggio alla città di Cefalù, a tutti gli uomini che vivono questa tradizione, la portano avanti e alla memoria di chi l’ha fatta vivere nel passato. Un tributo alla tradizione più antica della città, che dal 2014 lo ha accolto, lo ha ispirato e oggi per lui è luogo di “vita” e di contemplazione artistica. Cefalù e le sue tradizioni, la sua storia sono lette e narrate mediante la sua visione artistica, per consegnare al futuro immagini di un presente da salvaguardare come memoria e patrimonio umano vivente” .

Un grazie a tutti i presenti che hanno potuto ammirare l’opera, alle istituzioni, al Presidente Gianfranco D’Anna e a tutto il direttivo a Pino Simplicio che ha condotto la serata magnificamente, ma un grazie sincero va all’editore Totò Marsala che ha accolto nella sua preziosa rivista l’opera del maestro Poma, che grazie alle sue pubblicazioni del passato ha avuto a disposizione il materiale necessario per documentarsi. Un patrimonio di scritti, testimonianze fotografiche, e per questo grazie alle preziose foto di Armando Geraci, e documenti che sono un patrimonio per chi vuole conoscere la storia di Cefalù.

L’opera “Ti vedo Camminare sul sentiero del mare” insieme alla rivista “Cefalù 113” sarà visibile a tutti coloro che vorranno in vetrina presso l’art Studio di Benedetto Poma, Corso Ruggero 51 fino al 10 Agosto 2026.

Un omaggio a Cefalù di Benedetto Poma per la festa del SS. Salvatore 2026.