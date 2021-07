(Riceviamo e pubblichiamo) – LA BOTTEGA DEL CAFFE’. Corso Umberto I 56, Castelbuono, sta effettuando un sorteggio in occasione della festa patronale di Sant’Anna.

Ogni cittadino potrà ritirare gratuitamente un biglietto presso la bottega già a partire da oggi. Il sorteggio verrà effettuato il 26 Luglio. In palio una macchina da caffè in capsule della “ESSSE” CAFFE’.