Biolmiel 2020. Medaglia d’oro per i mieli d’Asfodelo, Cardo e Millefiori. Bergi un “pokerissimo” di premi

Si è conclusa ieri con le premiazioni il 13° concorso internazionale Biolmiel 2020, tra i partecipanti l’agriturismo Bergi che conquista un “pokerissimo” di prestigiosissimi riconoscimenti. Ottiene infatti ben 3 medaglie d’oro per i mieli di Cardo, Millefiori e Afodelo, in più quest’ultimo è l’unico miele che su 148 valutazione ha ottenuto un punteggio di 100/100, cioè il migliore di sempre. Inoltre l’azienda conquista una medaglia d’argento per il miele di Sulla. In basso il messaggio di soddisfazione diffuso dall’azienda castelbuonese a conduzione familiare subito dopo aver ricevuto il premio.

