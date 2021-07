Biscotti Tumminello: Angela Sottile firma Arcà, la nuova collezione delle latte d’autore

C’è la Sicilia, quella autentica, vera fatta dai suoi elementi più espressivi e quella particolare del microcosmo di Castelbuono, laddove nascono da oltre quaranta anni i golosissimi biscotti Tumminello.

Ma c’è anche quella Sicilia che sa innovarsi per andare incontro alle nuove sfide pur non dimenticando il suo legame con la tradizione. Sono oggetti da collezionare, da mettere in mostra per la loro unicità. Si chiamano Efesto e Anna e fanno parte della linea Arcà, la nuova collezione in serie limitata delle latte d’autore, nate dall’estro e dalla creatività di Angela Sottile, artista, ceramista, restauratrice di Castelbuono.

Dunque un’attesissima novità in casa Tumminello che sarà presentata in diretta streaming su https://www.facebook.com/biscottitumminello lunedì 5 luglio 2021 alle ore 18:00.