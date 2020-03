Biscotti Tumminello, per ogni acquisto sullo shop online una percentuale sarà devoluta alla fondazione Giglio di Cefalù

In questi giorni i nostri medici, infermieri e personale parasanitario stanno affrontando con professionalità, coraggio e abnegazione, una sfida unica per il contrasto al Coronavirus ecco perchè noi di Biscotti Tumminello, vogliamo sostenere la struttura sanitaria del territorio, infatti per ogni acquisto effettuato sul nostro shop online: www.biscottitumminello/shop.it, devolveremo una percentuale alla Fondazione Giglio di Cefalù contribuendo alla campagna #stopcoronavirus (

https://www.gofundme.com/f/e35yv-stopcoronavirus?utm_source=whatsapp-visit&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cp+share-sheet) per il potenziamento del reparto di terapia intensiva.

Contribuisci anche tu modificando le abitudini di acquisto.

Inoltre per tutti i concittadini castelbuonesi, a partire da Lunedì 23 marzo attiveremo il servizio di consegna a domicilio consegnando direttamente a casa i nostri prodotti, anticipando l’arrivo della Pasqua, con un piccolo omaggio.

Sarà possibile ordinare pane e biscotti tramite WhatsApp o chiamando ai seguenti numeri 0921671132 – +393341129808.

La consegna avverrà tutti i giorni (escluso la domenica) dalle ore 11 alle ore 13 per ordini effettuati entro le 19 del giorno prima.

Continuiamo, grazie alla dedizione dei nostri collaboratori, a produrre beni essenziali.

#andrátuttobene

Biscotti Tumminello