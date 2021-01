Blackout internet e telefono a Castelbuono e Isnello, disagi per i residenti

Sarebbe un incendio la causa del blackout internet che coinvolge i territori di Castelbuono e Isnello. L’incendio è divampato nel tardo pomeriggio di ieri domenica 10 gennaio nei pressi di contrada Mongerrati, bruciando i cavi di fibra ottica passanti per quelle zone. Al momento gli addetti sono a lavoro per ripristinare il guasto.

Dunque i territori risultano isolati, anche i servizi di telefonia fissa, che ormai si appoggiano sul VOIP, sono non funzionanti. I disservizi si segnalano in maniera estesa, il blackout della connessione è completo o quasi, esercizi commerciali con POS inutilizzabili, prelievi Bancomat bloccati, disagi enormi per i lavoratori in smart working e per studenti e docenti impegnati con la didattica a distanza.