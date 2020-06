Bloccato il trasferimento dei cani randagi di Castelbuono, in un video durissimo attacco contro il sindaco Cicero

Riceviamo e pubblichiamo in basso la nota informativa del capo segreteria del Partito animalista europeo Enrico Rizzi, il quale nella giornata di ieri, assistito dal suo legale, ha bloccato a Isnello il trasferimento ad altra struttura di sei cani del Comune di Castelbuono. Lo stesso Enrico Rizzi ha pubblicato un video dove non risparmia nessuna critica all’operato del sindaco nella gestione dei cani randagi.

Nei giorni scorsi il Partito Animalista Europeo aveva diffidato il Comune di Castelbuono di non dare corso al tentativo di trasferimento dei propri cani randagi custoditi nel canile di Isnello. Il Comune ha fatto orecchie da mercante e per questo ho depositato nei giorni scorsi una dettagliata denuncia-querela nei confronti del Sindaco e del Comandante della Polizia Locale.

Come avevo promesso, questa mattina, insieme all’Avv. Alessio Cugini del foro di Roma e responsabile del mio ufficio legale, mi sono recato al canile di Isnello per impedire che questo atto palesemente illegittimo fosse portato a termine.

Sul posto abbiamo scoperto che dal comando di Polizia Locale di Castelbuono sarebbero arrivate due comunicazioni all’ASP per il trasporto dei cani, la prima indicando un mezzo con autorizzazione scaduta, un secondo mezzo individuato solo questa mattina.

Abbiamo verificato insieme ai medici dell’ASP intervenuti sul posto che il mezzo giunto era assolutamente non idoneo al trasporto, oltre al fatto che nessuna comunicazione era arrivata al canile e che mancava in ogni caso il “modello A” imposto dalla norma regionale.

Risultato: i cani restano dove sono, una nostra vittoria che si accompagna alla (ennesima) pessima figura del Sindaco di Castelbuono, tenendo conto che mi sarei aspettato di vedere questa mattina al canile, sia il Comandante della Polizia Locale, che il Sindaco stesso.

Evidentemente il Sindaco preferisce i comizi in solitaria trasmessi su Facebook, però abbiamo per il Sindaco una brutta notizia: le regole esistono e si rispettano, e ci auguriamo che impari qualcosa da questa giornata conclusasi con i suoi (e di qualcun altro) piani andati in fumo.

Ovviamente continueremo a vigilare perchè i cani non si muovano da un rifugio dove sono amati e coccolati, nel rispetto delle regole, ed anzi aggiungerò già nelle prossime ore alla denuncia già presentata, l’ulteriore denuncia a carico di chi, dalla polizia locale di Castelbuono, abbia fatto arrivare all’ASP ben due comunicazioni riguardanti il trasporto con mezzi non idonei, come già peraltro avevamo immaginato ben il 20 maggio scorso. Tanto dovevo. Enrico Rizzi

In basso la registrazione della video diretta dal canile di Isnello