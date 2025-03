Boicottaggio dei prodotti israeliani: l’appello del sindaco di Castelbuono

(Riceviamo e pubblichiamo) – La comunità di Castelbuono indignata dal genocidio che si sta perpetrando a Gaza a spese del popolo palestinese, tramite il suo Sindaco, lancia un appello alla solidarietà:

“Boicottiamo i prodotti israeliani per promuovere pace e giustizia”

Il Sindaco Mario Cicero rivolge un accorato appello alla comunità invitando tutti i cittadini ad adottare un gesto di solidarietà concreto. Propone il boicottaggio dei prodotti israeliani come simbolo di protesta pacifica contro la violenza e le violazioni dei diritti umani che stanno affliggendo la popolazione di Gaza.

“Non possiamo restare indifferenti di fronte alla tragedia umanitaria in corso. Questo boicottaggio rappresenta un atto pacifico ma significativo per incoraggiare la comunità internazionale a prendere posizione,” ha dichiarato il Sindaco.

Con questa iniziativa, il primo cittadino spera di risvegliare le coscienze e incoraggiare una riflessione collettiva che spinga verso soluzioni di pace e riconciliazione, sempre nel rispetto della dignità umana e dei diritti universali.

Lista di prodotti da boicottare importati da Israele

Prodotti e aziende:

AHAVA : prodotti estetici e dermatologici distribuiti in Italia da P.M. CHEMICALS S.R.L./Milano

AMCOR : purificatori e condizionatori d'aria, insetticidi

ALBATROSS : fax e sistemi di posta elettronica

CANTINE BARKAN Ltd : vini con etichetta Reserved, Barkan e Village

CANTINE DELLE ALTURE DEL GOLAN : vini con etichetta Yarden, Gamla e Golan distribuiti in Italia da GAJA DISTRIBUZIONE, Barbaresco (Cuneo)

CARMEL : prodotti d'esportazione come avocados, fiori recisi e succhi di frutta

CALVIN KLEIN : alcuni capi di vestiario sono realizzati in Israele

DATTERI DELLA VALLE DEL GIORDANO : varietà Medjoul e Deglet Nour

EPILADY/MEPRO : epilatori

HALVA : barrette di sesamo

INTEL : microprocessori e periferiche

JAFFA : agrumi

MOTOROLA : prodotti di irrigazione e fertilizzanti

MUL-T-LOCK Ltd : porte blindate, serrature di sicurezza, cilindri e attrezzature

NECA : saponi

PRETZELS : snack salati della Beigel

SALI DEL MAR MORTO : prodotti cosmetici

SODA-CLUB Ltd. : sistemi per carbonare e sciroppi per la preparazione di soda e soft drinks

SOLTARN Ltd : pentole e tegami in acciaio antimacchia

VEGGIE PATCH LINE: hamburger di soia e prodotti alternativi

Altri prodotti e marchi:

Abbigliamento: Ask Retailer, Gottex, Gideon Oberson, Sara Prints, Calvin Klein

Aromi e spezie: MATA, Deco-Swiss, Israel Dehydration Co. Ltd.

Bevande: Askalon, Latroun, National Brewery Ltd., Carmel, Eliaz Benjamina Ltd., Montfort, Yarden Vineyards, International Distilleries of Israel Ltd. (Sabra), Gamla, Hebroni

Budini: OSEM, MATA, Israel Edible Products Ltd. – Telma

Cipolle: Beit Hashita, Carmit, Sunfrost

Formaggi: Kfir Bnei-Brak Dairy Ltd., Tnuva, Central Co-op, MATA, Haolam

Frutta: Assis Ltd., Carmel Medijuice, NOON, PRI-TAIM, Agrexco USA Ltd., Yakhin, PRI-ZE, FIT (Federation of Israel Canners), Jaffy’s Citrus Products

Prodotti a base di pomodoro: FIT, Medijuice, Pardess, Yakhin, VITA

Prodotti dolciari (caramelle e noccioline): Carmit, Elite, Geva, Rimon, Karina, Lieber, Oppenheimer, OSEM, Taste of Israel, Israel Edible Products – Telma

Olive: Beit Hashita, H&S Private Label, Shan Olives Ltd. (Hazayith)

Marmellate, conserve, sciroppi, miele e frutta candita: Assis Ltd., I&B Farm Products, Meshek Industries (Beit Yitshak 778) Ltd., VITA

Pesce: Noon, Yonah, Carmel, Ask retailer/frozen fillets

Prodotti a base di tacchino: Hod Lavan, Soglowek, Yarden, Ask retailer/butcher/Deli

Prodotti dietetici: Elite, Froumine, OSEM, Israel Edible Products – Telma, Kedem, Afifit Ltd., Magdaniat Hadar Ltd., Tivon

Prodotti di forneria: Affifit Ltd., Barth, Elite, Einat, Froumine, Hadar, Israel Edible Products – Telma, Magdaniat Hadar Ltd., OSEM, Taste of Israel

Prodotti vegetali: Yakhin, PRI-TAIM, PRI-ZE Growers/MOPAZ, Sanlakol, Carmelit Portnoy, Tapud, Sun Frost

Salse per pizza: Jaffa-Mor, VITA, H&S Private Label, MATA

Zuppe, salse e dadi: Israel Edible Products Ltd. – Telma, OSEM, MATA, Gourmet Cuisine

Software e componenti per computer: Four M, Cimatron, Eliashim Micro Computers, Sintel, Ramir (Adacom), Rad, Orbotech, Shatek, Scitex, 4th Dimension Software Ltd., Magic Software, 32-bit

Il sindaco Mario Cicero