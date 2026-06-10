Bompietro proclama il lutto cittadino per Andrea Riggio: oggi l’ultimo saluto al giovane di 16 anni

BOMPIETRO – L’intera comunità di Bompietro si stringe attorno alla famiglia di Andrea Riggio, il giovane di 16 anni tragicamente scomparso a seguito di un incidente stradale. In occasione delle esequie, in programma oggi, 10 giugno 2026, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino come segno di partecipazione al dolore dei familiari e di vicinanza dell’intero paese.

La decisione è stata assunta considerando il profondo impatto che la tragedia ha avuto sulla comunità locale. Andrea era infatti molto conosciuto e apprezzato per il suo impegno nel sociale: faceva parte della Misericordia, dell’Azione Cattolica e della Consulta Giovanile, distinguendosi per la sua partecipazione attiva alla vita comunitaria.

Le esequie si svolgeranno in Piazza delle Rimembranze. Alle ore 17.45 è previsto un momento commemorativo, seguito alle 18.00 dalla Santa Messa esequiale. L’amministrazione comunale ha invitato cittadini, associazioni, scuole, attività commerciali e istituzioni a partecipare al raccoglimento e a osservare un minuto di silenzio in concomitanza con l’inizio della celebrazione religiosa.

Con l’ordinanza sindacale è stata inoltre disposta, per l’intera giornata, l’esposizione a mezz’asta delle bandiere della Repubblica Italiana, della Regione Siciliana e dell’Unione Europea sugli edifici comunali. Sono state sospese tutte le manifestazioni pubbliche organizzate o patrocinate dal Comune che abbiano carattere ludico, ricreativo o festoso.

L’amministrazione ha rivolto un appello all’intera cittadinanza affinché vengano adottati comportamenti consoni alla solennità della giornata, evitando attività e iniziative che possano contrastare con lo spirito del lutto cittadino.

La proclamazione del lutto rappresenta il segno tangibile del dolore e della commozione che hanno colpito Bompietro per la perdita di un ragazzo che, nonostante la giovanissima età, aveva già lasciato un’importante testimonianza di impegno, solidarietà e partecipazione nella vita della comunità.