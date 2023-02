Boom di presenze per il Carnevale Castelbuonese

(Riceviamo e pubblichiamo) – Boom di presenze alla sfilata dei carri allegorici, al veglione e al carnevale dei bambini che sono stati i veri protagonisti del Carnevale di Castelbuono.

Un grande successo con il ritorno del Veglione che ha visto impegnati nell’organizzazione l’associazione “I FRASTORNATI” capitanati da Gabriele Perrini, ed esibirsi i gruppi di satira “I quattru a Maiddra”, “i Comi veni si cunta” coordinati e presentati dal gruppo I “Figli A ‘ Raccamata”, animati dai “Troppo very well”, il Carnevale castelbuonese ha preso vita anche grazie alle due giornate dedicate ai Bambini, ben riuscite per merito dell’ associazione 3emme e Saltimatti che hanno animato la piazza e il cinema con la partecipazione di tantissimi piccoli bambini mascherati.

“Un’affluenza oltre ogni aspettativa, con ospiti, gruppi organizzati e famiglie intere provenienti dai paesi limitrofi e non solo, a testimonianza di una festa che è entrata di diritto in uno scenario di livello.

Il compito della politica è quello di supportarla sempre più – ha sottolineato l’assessore Dario Guarcello – è anche quello di valorizzarla al meglio affinchè possa essere goduta sempre nella maniera migliore possibile, una grande soddisfazione per la riuscita degli eventi e soprattutto per la grande partecipazione di pubblico e, a onor del vero, grazie anche al gruppo della “Costituente per Castelbuono” che ha chiesto di istituire un capitolo dedicato ai carri, diciamo che un grazie meritato va anche a loro.

Abbiamo accolto tantissimi ospiti provenienti anche da Geraci Siculo che ormai, sono parte integrante della nostra grande festa.

Desidero ringraziare i comitati dei gruppi che hanno preparato i carri e che hanno sfilato nonostante qualche disavventura tecnica dovuta a mezzi meccanici e non al carro stesso. Gruppo Sbiellati ,Gruppo Alternativi,Gruppo I niputi du nannu,Gruppo Folgorati e il gruppo Avengers

Chi vince? “Ha vinto la voglia di divertimento e di vivere un momento normale dopo 2 anni di stop, siamo felici per l’enorme successo di pubblico riscontrato. Del resto la nostra è una festa aperta ed inclusiva, e sono certo che moltiplicheremo le presenze nei prossimi anni”.

Un ringraziamento particolare a Mastro Peppe Vigneri per la realizzazione del nuovo Pinocchio che ha divertito i bambini.

Un ringraziamento ai dipendenti comunali,al corpo dei Vigili,ai Carabinieri,all’associazione AVY e ai volontari a vario titolo che con il loro supporto coordinano la sfilata dei carri. Grazie all’Ing. Angelo Puccia per la collaborazione a titolo gratuito,le relazioni tecniche e il controllo statico dei carri ai fini della sicurezza.