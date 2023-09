Borghi dei Tesori Fest, Petralia Soprana apre le porte dei propri tesori

Petralia Soprana – Tutto pronto per Borghi dei Tesori Fest. Il fine settimana nel Borgo di Petralia Soprana sarà una occasione per scoprire luoghi particolari di una Sicilia meno conosciuta. Petralia Soprana negli ultimi anni si è fatta apprezzare e scoprire diventando Borgo dei Borghi e acquisendo attestati di “bellezza” per il suo centro storico medioevale ancora intatto e per i suoi 1147 di altitudine dai quali si possono ammirare le vallate della Sicilia fino all’Etna e tramonti indescrivibili.

Nelle giornate di Tesori Fest, così come in questo weekend, Petralia Soprana si svela ai visitatori aprendo tutte le chiese ad iniziare da quella di Loreto, una ex fortezza romana trasformata nel XI-XII sec. dai Carmelitani Scalzi in convento con annessa chiesa e radicalmente ricostruito e ampliato a partire dal 1751. Aperta anche la chiesa del Ss. Salvatore, ritenuta una moschea nel periodo arabo, e il Duomo dedicato ai Ss. Apostoli Pietro e Paolo consacrato nel 1497.

Portoni aperti nei palazzi Pottino e quello Municipale costruito nel XIV secolo. Da visitare il Museo civico e della memoria e la Biblioteca comunale Frate Umile Pintorno.

Non mancheranno le esperienze che coinvolgeranno direttamente i visitatori. Tra queste “Narrando petra” con la visita guidata tra le chiese, le piazze e le stradine di soprana, arricchita da storie aneddoti racconti e degustazione finale. “Fattoria urbana borgo verdi” alla scoperta della natura, degli animali e del km0. Una esperienza per grandi e piccini con degustazione finale.

“Dolci tradizioni per picciriddi” è il laboratorio di biscotti tradizionali per bambini, alla scoperta delle tradizioni di un tempo, con assaggio finale.

“Stendardiere per un giorno” è una emozionante esperienza con il gruppo stendardieri sopranesi che faranno tenere lo stendardo e suonare i tamburi a tutti coloro che vogliono provare questa emozione. Non mancherà la Degustazione finale.

Sarà un fine settimana indimenticabile per tutti coloro che sceglieranno di venire a Petralia Soprana.

Prenotazioni e biglietti sul sito