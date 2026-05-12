Borghi dei Tesori Fest: Petralia Soprana apre le sue porte il 16 e 17 maggio 

Tra palazzi nobiliari, biblioteche storiche e trekking, il borgo più alto delle Madonie si svela ai visitatori.

Sabato 16 e domenica 17 maggio, il fascino senza tempo di Petralia Soprana torna protagonista con il Borghi dei Tesori Fest.

Il borgo dei borghi 2018, incastonato nel cuore del Parco delle Madonie, si prepara ad accogliere turisti e appassionati con un programma ricco di cultura, natura e narrazioni inedite.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Le Vie dei Tesori, punta a valorizzare il patrimonio materiale e immateriale dei piccoli centri siciliani. Per questo weekend di maggio, Petralia Soprana ha messo a punto un calendario di esperienze che spaziano dalle visite ai luoghi d’arte alle escursioni naturalistiche.

I LUOGHI VISITABILI

Sarà possibile accedere a scrigni di cultura solitamente chiusi o poco conosciuti:

Palazzo Pottino: uno dei palazzi nobiliari più prestigiosi del borgo, testimone della storia e dell’eleganza locale (16 e 17 maggio).

Palazzo Comunale e Museo Civico: un percorso attraverso la memoria e il presente del territorio in Piazza del Popolo (16 e 17 maggio).

Biblioteca Frate Umile Pintorno: un vero “nido d’aquila” per la cultura, dove è possibile respirare la storia francescana (16 e 17 maggio).

LE ESPERIENZE E LE PASSEGGIATE

Oltre ai monumenti, il festival offre percorsi guidati esperienziali:

Narrando Petra (16 maggio ore 16): Un tour guidato per scoprire gli angoli più suggestivi del borgo guardando tutti “dall’alto in basso” con Agostino Messineo Alfieri.

A passo lento intorno al borgo (17 maggio ore 9:00): Un trekking a passo lento intorno al borgo per godere di panorami mozzafiato a cura di Giovanni Macaluso.

Sulle orme di Silvana Mangano (17 maggio ore 10:30): Una passeggiata dedicata al legame tra la celebre attrice e le sue radici a Petralia Soprana.

Museo del Carretto e del Pupo Siciliano (17 maggio): Un’immersione nelle tradizioni artigianali presso Villa Sgadari.

Come partecipare

Per partecipare alle visite e alle esperienze è necessario munirsi dei coupon disponibili sul sito ufficiale . Sul portale è possibile consultare gli orari dettagliati, i punti di raduno e prenotare il proprio