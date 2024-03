Branduardi canta San Francesco nel centenario del “Cantico delle Creature”

Durante l’Assemblea dei Ministri Provinciali delle quattro Famiglie Francescane d’Italia (Minori, Conventuali, Cappuccini, Terz’Ordine Regolare), Padre Paolo Fiasconaro, già Segretario generale della Famiglia francescana dal 1998 al 2016, ha presentato la scorsa settimana ad Assisi il progetto “Branduardi canta San Francesco”. L’evento si celebrerà il prossimo anno in occasione dell’Ottavo Centenario della composizione del Cantico delle Creature in contemporanea con il Giubileo della Chiesa Universale.

Era, infatti, il 1225 quando San Francesco, ad un anno dalla sua morte e quasi cieco, compose il Cantico delle creature, una delle pagine poetiche più antiche della letteratura italiana e una lode al Dio Altissimo che avvicina il creato al Creatore e le creature alla Madre e Sorella Terra.

Ma oltre ad essere un inno a Dio è anche l’inno alla vita e una preghiera rivolta alla natura come riflesso dell’immagine del Creatore che avvicina l’uomo al creato.

Per far comprendere le intuizioni di Francesco e attualizzarle nella vita del credente e non, la grande Famiglia Francescana, con tutte le componenti di frati, suore e laici sparsi nel mondo, ha indetto per il 2025 l’VIII Centenario della composizione del Cantico e per il 2026 il centenario della morte di San Francesco.

Per attuare questo messaggio tipicamente francescano, è stato chiamato l’artista Angelo Branduardi, che ha composto l’Album con 11 brani sulla vita di San Francesco denominato L’INFINITAMENTE PICCOLO.

L’Opera nel 2025 compie 25 anni dalla prima edizione e in occasione del Giubileo del 2000 ha ripercorso le piazze, le chiese e i teatri con più di 150 concerti in Italia e in Europa.

L’iniziativa era stata patrocinata dalla Famiglia Francescana Italiana e la diffusione del messaggio, attraverso la musica di Branduardi, ha contribuito ad emozionare migliaia di giovani e avvicinare il grande pubblico a riflettere sui temi esistenziali che interpellano l’umanità e in particolare sulla crisi ecologica e ambientale nel rispetto e cura della casa comune.

Il progetto vuole rileggere l’Infinitamente Piccolo, nel quale l’artista, “menestrello dell’era contemporanea”, ripercorre in musica alcuni momenti significativi della vita del Santo, tratti dalle Fonti Francescane e con la collaborazione nell’Album degli artisti Franco Battiato, Ennio Morricone, Madredeus e Nuova Compagnia di Canto Popolare, proponendo in varie lingue il Cantico delle Creature.

L’iniziativa, inoltre, contribuisce a riflettere sui temi esistenziali che interpellano l’umanità e in particolare sulla crisi ecologica e ambientale nel rispetto e cura della “casa comune”.

Oltre all’Infinitamente piccolo il cantautore, che quest’anno festeggia 50 anni della sua carriera professionale, ha affrontato il tema del sacro con l’Album “State buoni se potete” sulla vita di San Filippo Neri e “Il cammino dell’anima” sui testi della teologa tedesca Ildegarda di Bingen.

<<Come avvenne nel 2000 con 10 concerti effettuati in Sicilia – ha detto Padre Paolo – non è escluso che anche Castelbuono potrà ospitare nel 2025 Angelo Branduardi per un concerto ufficiale da proporre nel comprensorio dei paesi delle Madonie>>.

Siamo fiduciosi che l’evento continuerà ad essere un inno di lode all’Altissimo e tutti coloro che si accosteranno alle parole e musica del Maestro Branduardi, vivranno momenti di sana letizia nella Pace e nel Bene, valori molto cari al Santo di Assisi.

Ascolta il Cantico: https://youtu.be/2vIzGZg7iss?feature=shared

Lorenza Cassanelli